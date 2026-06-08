أكسيوس: واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية ضد إيران

كشف مسئول أمريكي تفاصيل طلب الرئيس دونالد ترامب، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وأوضح المسئول لموقع «إكسيوس»، اليوم الاثنين، أن المحادثة بين ترامب ونتنياهو كانت «مهذبة»، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض طلب ترامب.

وأشار إلى إبلاغ نتنياهو صراحة بضرورة إنها تلك المواجهة، منوهًا أن «الولايات المتحدة لم توافق على هذه الضربات أو تدعمها».

وفي حين قال مسئولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران، ذكر مسئول إسرائيلي أن الولايات المتحدة ساعدت في اعتراض الهجمات الإيرانية على بلاده.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الغارات التي استهدفت إيران نُفذت من قبل إسرائيل فقط، فيما اقتصر دور الولايات المتحدة على المساهمة في اعتراض بعض الصواريخ.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي رفع جاهزية قواته وأعدّ الجبهة الداخلية لاحتمال استئناف القتال، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تنظر إلى التطورات الأخيرة باعتبارها «امتدادًا مباشرًا للحملة العسكرية الجارية، وليست بداية لجولة جديدة من المواجهة».

وأضافت أن التحركات الإسرائيلية جرت بـ«تنسيق وثيق» مع الولايات المتحدة، التي لم تشارك في تنفيذ الهجمات، لكنها ساهمت في الجوانب الدفاعية.

من جانبه، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن العمليات الحالية تأتي ضمن خطة عملياتية أُعدّت مسبقًا.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تمثل استمرارًا للحملة العسكرية بعد ما وصفه بـ«انتهاك إيران وقف إطلاق النار عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل».

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الجيش قرر استدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط في فيلق حماية الحدود وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية، وقسم الاستخبارات.

وتبادلت طهران وتل أبيب الهجمات مجددًا، الاثنين، مع إطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية صوب إسرائيل، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة هجمات داخل إيران.