 الداخلية تكشف واقعة غسل 600 مليون جنيه لـ4 تجار مخدرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تكشف واقعة غسل 600 مليون جنيه لـ4 تجار مخدرات

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 2:31 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 2:31 م

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 600 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأكدت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والمركبات.

يأتي ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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