الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي يأملان في تعزيز العلاقات بين الدولتين

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بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة لكوريا الشمالية تستمر يومين اليوم الاثنين، سوف تتضمن إجراء مباحثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب) أن الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي أبرزا التزامهما تجاه تعزيز التعاون خلال قمة بينهما اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الصيني بزيارة نادرة لبيونج يانج، في محاولة محتملة لتأكيد نفوذ بكين على جارتها.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" طائرة الرئيس الصيني تصل إلى بيونج يانج.

وأضافت شينخوا، أن الزعيم الكوري الشمالي وزوجته ري سول جو رحبا بالرئيس الصيني وزوجته بينج لي يوان لدى وصولهما مطار بيونج يانج الدولي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (أب) أن الرئيس الصيني وصل لاحقا الميدان الرئيسي في بيونج يانج، حيث كان في انتظاره حرس الشرف العسكري والآلاف من الأشخاص بينهم أطفال يحملون بالونات. وتم وضع علمي الدولتين على المباني المحيطة بالميدان، بالإضافة إلى صور عملاقة للزعيم الكوري والرئيس الصيني ولافتات باللونين الأحمر والأصفر ترحب بالرئيس الصيني وتحتفي بـ"الصداقة والوحدة" بين الدولتين.

وأعرب الرئيس الصيني خلال القمة عن استعداد الصين لتوسيع التعاون في عدة مجالات تشمل التجارة والزراعة والبناء والتكنولوجيا، حسبما ذكرت شبكة التلفزيون الصيني.

وقال شي جين بينج، إنه يتعين على الدولتين تعزيز التعاون الاستراتيجي وحماية سيادتهما ومصالحهما الأمنية بحزم.

وقال الزعيم الكوري الجنوبي، إن زيارة الرئيس الصيني " تظهر بوضوح مدى قوة" العلاقة بين كوريا الشمالية والصين.

تعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني للدولة المعزولة دوليا منذ نحو 7 أعوام.

يذكر أن الرئيس الصيني والزعيم الكوري الشمالي التقيا ست مرات في الماضي.