السفير الإيراني لدى موسكو: مضيق هرمز سيظل مفتوحا لكن برسوم عبور

قال كاظم جلالي، السفير الإيراني لدى موسكو، في مقابلة حصرية مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "مضيق هرمز سيبقى مفتوحا بطبيعة الحال، لكن وفق شروط جديدة سيحددها المسئولون الإيرانيون والعُمانيون."

وأضاف جلالي: "هذا ما يتم مناقشته حاليا. ونحن ندرك أن إيران وسلطنة عُمان تقدمان بعض الخدمات ضمن هذا المضيق، وسيتم فرض رسوم معينة مقابل تقديم هذه الخدمات. وسنرى في المستقبل ونفهم ما سيكون عليه مصير هذا المضيق."

وتابع: "لكن للأسف، شن الأمريكيون والإسرائيليون عدوانا علينا وأشعلوا حربا ضدنا، ونتيجة لذلك تم إغلاق مضيق هرمز."

وأوضح قائلا: "بلدنا ليس مهتما باستمرار إغلاقه، لكننا ندرك أن ظروفا جديدة تماما قد برزت في المنطقة، ومع وضع ذلك في الاعتبار، فإننا بصدد اتخاذ القرار المناسب. أما فيما يتعلق بمصير هذا المضيق فهو في أيدي القادة الإيرانيين والعُمانيين وحدهم."