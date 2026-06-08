مصدر عسكري إيراني: مستعدون لحرب طويلة الأمد وسنرفع مستوى التصعيد ضد إسرائيل

نقلت وكالة «تسنيم» عن مصدر عسكري إيراني قوله إن «طهران استعدت لخوض حرب طويلة الأمد مع إسرائيل»، مؤكدًا أن الخطط والتدابير اللازمة لاستهداف المصالح الأمريكية وُضعت بشكل كامل.

وأشار إلى أن إيران سترفع مستوى التصعيد وحجم الرد ضد إسرائيل إلى حد يجعلها «تندم على مواصلة جرائمها»، على حد قوله.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستُظهر، وفق تعبيره، خطأ التقديرات الإسرائيلية والأمريكية.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الغارات التي استهدفت إيران نُفذت من قبل إسرائيل فقط، فيما اقتصر دور الولايات المتحدة على المساهمة في اعتراض بعض الصواريخ.

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي رفع جاهزية قواته وأعدّ الجبهة الداخلية لاحتمال استئناف القتال، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تنظر إلى التطورات الأخيرة باعتبارها «امتدادًا مباشرًا للحملة العسكرية الجارية، وليست بداية لجولة جديدة من المواجهة».

وأضافت أن التحركات الإسرائيلية جرت بـ«تنسيق وثيق» مع الولايات المتحدة، التي لم تشارك في تنفيذ الهجمات، لكنها ساهمت في الجوانب الدفاعية.

فيما أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن العمليات الحالية تأتي ضمن خطة عملياتية أُعدّت مسبقًا.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تمثل استمرارًا للحملة العسكرية بعد ما وصفه بـ«انتهاك إيران وقف إطلاق النار عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل».

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 العبرية، بأن الجيش قرر استدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط في فيلق حماية الحدود وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية، وقسم الاستخبارات.

وتبادلت طهران وتل أبيب الهجمات مجددًا، الاثنين، مع إطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية صوب إسرائيل، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة هجمات داخل إيران.