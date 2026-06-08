كم عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل حتى الآن؟

أعلن مسئول عسكري إسرائيلي، أن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ ليلة الأحد، كما أطلق الحوثيين في اليمن صاروخين، وفقا لما أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه يستعد لعدة أيام على الأقل من القتال مع إيران، أو لما وصفه بـ"حملة عسكرية" ممتدة.

وأوضح البيان أن الضربات تُنفذ من قبل إسرائيل فقط، لكنه أشار إلى وجود "تنسيق كامل" مع القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في ظل مساعدة الجيش الأمريكي في اعتراض الصواريخ التي تطلقها إيران باتجاه إسرائيل.

كما أوضح جيش الاحتلال أن حزب الله اللبناني لم ينضم حتى الآن إلى القتال عبر تنفيذ ضربات ضد إسرائيل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه مستعد لاحتمال حدوث ذلك.

وفي منشور مقتضب للغاية على منصته "تروث سوشيال"، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران بـ"التوقف فورا عن إطلاق النار".

وبحسب "جارديان"، مارس ترامب ضغوطا على إسرائيل لوقف هجماتها على لبنان من أجل إتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع مع إيران.

ومع ذلك، شنت إسرائيل ضربات على الضواحي الجنوبية لبيروت أمس، متجاهلة على ما يبدو تحذير الرئيس الأمريكي بعدم القيام بذلك.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي يتعرض لضغوط سياسية داخلية لمواصلة الحرب في لبنان خاصة من عناصر اليمين المتشدد داخل ائتلافه الحكومي الهش-، إلى عرقلة محادثات السلام بين واشنطن وطهران.