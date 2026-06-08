بلدية طهران تعلن تجهيز وإعداد مواقف السيارات للاستخدام كـ«ملاجئ» للمواطنين

أعلن المتحدث باسم بلدية طهران، اليوم الاثنين، أن مواقف السيارات الواقعة تحت سطح الأرض يتم تجهيزها وإعدادها حاليًا للاستخدام كـ «ملاجئ» للمواطنين.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أفاد المتحدث بتجهيز مواقف السيارات كـ«ملاجئ»، وذلك فور الانتهاء من تطبيق واعتماد المعايير القياسية والاشتراطات الأمنية اللازمة بها.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، سماع دوي انفجارات متزامنة في عدة مناطق وضواحي تابعة لمحافظة طهران، شملت كلاً من: إسلام شهر، ملارد، كهريزك، وباقر شهر.

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال»، عن وسائل الإعلام المحلية قولها إن انفجارًا دوى في المناطق الواقعة غربي العاصمة طهران.

من جهته، أفاد صحفي في وكالة «فرانس برس» أن الانفجار وقع قرابة الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، وأدى الى اهتزاز مقر الخارجية الإيرانية في وسط العاصمة.

وأضاف المراسل أن هذا الدويّ ترافق مع أصوات تفعيل الدفاعات الجوية.

وعادت المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران، بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني مساء الأحد موجة من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت.

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحثه على عدم الرد، شن الطيران الإسرائيلي فجر الاثنين، ضربات على عدة أهداف داخل إيران، ما أشعل موجة جديدة من التصعيد والضربات المتبادلة.