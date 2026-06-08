غزة: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في خان يونس ودير البلح

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استُشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم الاثنين، بقصف للاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة، جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح في استهداف من طائرات استطلاع على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الإثنين، 5 خروقات جديدة لـ«هدنة غزة»؛ تخللها إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في أجواء المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت كذلك قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي خان يونس، فيما فتحت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، مساء الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت حي النصر غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تشهد غزة خروقات متكررة منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

ويحذر مراقبون ومؤسسات حقوقية من تداعيات استمرار هذه الخروقات، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتصاعد المخاطر التي تهدد المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.