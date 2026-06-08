إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتوقع استمرار المواجهة مع إيران عدة أيام

توقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، استمرار المواجهة بين إيران وإسرائيل «عدة أيام»، مشيرة إلى أن تل أبيب تستعد لـ«تعبئة واسعة لقوات الاحتياط»، وذلك حسبما أفادته قناة «الشرق» الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

وتبادلت طهران وتل أبيب الهجمات مجددًا، الاثنين، مع إطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية صوب إسرائيل، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة هجمات داخل إيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «عشرات الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو أنجزت، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، قبل قليل، هجومًا واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية الإيرانية».

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، إلى «نشر منظومات دفاعية في عدة مناطق داخل إيران، وذلك في إطار جهود النظام الإيراني لإعادة إعمار قدراته على الرصد والدفاع».

وأضاف: «خلال عملية زئير الأسد وجه الجيش ضربة عميقة بمنظومات الدفاع التابعة للنظام الإيراني، حيث تسهم هذه الضربات في تعميق حرية عمل سلاح الجو في الأجواء الإيرانية بشكل أكبر»، بحسب مزاعمه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه نفّذ غارات جوية على «أهداف عسكرية» في غرب إيران ووسطها، بعدما أطلقت الجمهورية الإسلامية صواريخ في اتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل.

ودوّت انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني صباح الاثنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: «شنّ سلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل غارات على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب إيران ووسطها».

وتعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن يردّ الجيش «بقوة فور تلقي الضوء الأخضر».