القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يقرر استدعاء محدودا لقوات الاحتياط

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، بأن الجيش قرر استدعاء عدد محدود من جنود الاحتياط في فيلق حماية الحدود وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات الجوية، وقسم الاستخبارات.

وقبل قليل، توقعت إذاعة الجيش الإسرائيلي استمرار المواجهة بين إيران وإسرائيل «عدة أيام»، مشيرة إلى أن تل أبيب تستعد لـ«تعبئة واسعة لقوات الاحتياط».

وتبادلت طهران وتل أبيب الهجمات مجددًا، الاثنين، مع إطلاق دفعات من الصواريخ الإيرانية صوب إسرائيل، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة هجمات داخل إيران.

وقصفت إيران، مساء الأحد، مناطق عدة في إسرائيل ضمن موجتين من الصواريخ، وسط تهديدات إسرائيلية بردّ واسع على الهجوم الإيراني، مما ينذر بمزيد من التصعيد.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأوسط والخضيرة وحيفا، وشملت أنحاء الجولان وطبريا وصفد والعفولة والناصرة وكرمئيل وجنوب حيفا، وفق قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فيما أعلن وزير التعليم الإسرائيلي إغلاق المدارس في جميع أنحاء إسرائيل اليوم الاثنين.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الايراني عن بدء «عملية النصر»، عبر استهداف مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وقاعدة تل نوف الجويتين في الأراضي المحتلة، وذلك ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع رادارية في ثلاث مناطق إيرانية.

وأضاف الحرس الثوري أن قواته «جاهزة لتنفيذ عمليات في الجبهات كافة، وتم التخطيط للرد بناء على مختلف سيناريوهات العدو».

وأفادت القناة 12 برصد سقوط صواريخ وشظايا في منطقتي بيت شيمش غرب القدس ومدينة بئر السبع في النقب، تزامنا مع حديث الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن سقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتمار في شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تضرر 3 منازل على الأقل في مستوطنة ايتمار شمالي الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.

وإثر دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة، أعلنت القناة 12 إلغاء كل الأنشطة والتجمهرات وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في أرجاء إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية انتقال مستشفى سوروكا، أحد أكبر المستشفيات في إسرائيل في منطقة النقب – إلى العمل داخل الأماكن المحصنة واستقبال حالات الطوارئ فقط، وإغلاق أبوابه أمام الجمهور.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية إن الجبهة الداخلية تطالب بفرض قيود أكثر تشددا على مطار بن جوريون وسط إسرائيل، مع استمرار القصف الإيراني.