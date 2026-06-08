مستوطنون إسرائيليون يحطمون 3 سيارات ويهاجمون منازل بالضفة

حطم مستوطنون إسرائيليون، فجر الاثنين، ثلاث سيارات فلسطينية واستهدفوا منازل بقنابل غاز خلال هجومين بالضفة الغربية المحتلة، حسب مصادر محلية.

وقالت المصادر إن المستوطنين هاجموا قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس (شمالي الضفة) وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة، وحطموا ثلاث سيارات فلسطينية.

وأضافت أن السيارات المستهدفة تعود لكل من: حامد سعادة وعماد سعادة في قرية مجدل بني فاضل، وخالد حاتم الحواري في بلدة سبسطية.

كما هاجم المستوطنون عددا من المنازل في البلدتين بإلقاء قنابل غاز باتجاهها، دون الإبلاغ عن إصابات.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.

وتشمل الاعتداءات أيضا تخريب وهدم منشآت ومنازل، وحرق وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إليها، لاسيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وفي مايو الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1108 اعتداءات بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداء، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وقتل جيش الاحتلال والمستوطنون، منذ 8 أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا، وأصابوا 12 ألفا و666، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.