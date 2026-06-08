سقوط شظايا صواريخ إيرانية في ريف درعا جنوبي سوريا

سقطت أجزاء من بعض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل، في ريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لـ"الأناضول"، الاثنين، بأن بعض شظايا الصواريخ سقط على أراضٍ زراعية في بلدة طفس التابعة لمحافظة درعا، في أثناء تصدي أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية للصواريخ الإيرانية.

وأضافت المصادر، أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية أو إصابات، ولم تحدث أضرار مادية بسبب سقوط الشظايا في منطقة بعيدة عن التجمعات السكنية.

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا مساء الأحد، بشنها غارة على الضاحية خلفت شهيدين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران، مساء الأحد، تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران.

ومنذ 8 أبريل الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، وخلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.