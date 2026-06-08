قال الفنان حمزة العيلي إنه لا يتعمد الابتعاد عن الظهور الإعلامي، لكن ظهوره قليل بسبب ضغط العمل، مؤكدا أنه لا يحب تكرار أدواره ويخشى من فكرة الترند إذا ارتبطت بالتصريحات الشخصية أكثر من العمل الفني.

وأضاف، خلال حلقة فنية خاصة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» عبر شاشة قناة الحياة، أن الترند الحقيقي بالنسبة له هو رأي الجمهور في الشارع وردود الفعل على العمل الفني، قائلا إنه يحب أن يكون الاهتمام منصبا على الدور أو المسلسل، لا على كلام خاص خارج العمل.

من المحاماة إلى المسرح

تحدث حمزة العيلي عن بداياته، موضحا أنه من محافظة بني سويف، وأنه بدأ دراسته في كلية التربية الرياضية بالمنيا، قبل أن يتجه في نهاية الترم إلى التمثيل والبروفات المسرحية، ثم ينتقل من التربية الرياضية إلى كلية الحقوق.

وقال إن المسرح كان بدايته الحقيقية، مضيفا: «سحرني هذا العالم الفني»، مشيرا إلى أنه التحق بقصر ثقافة المنيا وقدم عروضا فنية، ثم تقدم إلى مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، الذي وصفه بأنه صاحب فضل كبير على جيل من الفنانين.

وأوضح العيلي أنه كان يحمل كارنيه المحاماة، لكنه لم يعمل بالمهنة، قائلا إنه اختار التمثيل ونقابة الممثلين وابتعد عن المحاماة، رغم أن المشوار كان «صعب وطويل».

بدايات فنية ورسالة الإمام

أشار حمزة العيلي إلى أن بدايته الفنية جاءت من خلال عمل «من غير مقص»، وكان سببا في تعرف المخرج شريف عرفة عليه، موضحا أنه قدم إعلانات في بداياته قبل أن يصل إلى أعمال مثل فيلم «احتباس»، وفيلم «إكس لارج»، ومسلسل «أهل كايرو».

وقال إن هذه الأعمال كانت بداية معرفة الجمهور به، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من الإعلامي عمرو الليثي بعد مسلسل «رسالة الإمام»، وكان فخورا بإشادته به، مضيفا أنه كان وقتها يرتدي بدلة خاصة بالمسلسل.

وأعرب العيلي عن سعادته وفخره بوجوده ضيفا في برنامج «واحد من الناس»، كما تلقى تكريما من الإعلامي عمرو الليثي باسم البرنامج والشركة المتحدة وقناة الحياة، بمناسبة تألقه في الموسم الدرامي الرمضاني من خلال شخصيتي عوني في مسلسل «حكاية نرجس»، ودرويش في مسلسل «النص».

لحظة موت واعتراف صعب

كشف حمزة العيلي عن موقف إنساني صعب عاشه، واصفا إياه بأنه كان لحظة موت محققة، قائلا: «رجلي كانت على القضيب وعجلة القطر كانت معدية كده رحت ساحب رجلي».

وتحدث عن لحظات الضعف الفني التي مر بها، معترفا بأنه وافق على دور وندم عليه بعد توقيع العقد بسبب احتياجه للمال، قائلا: «وافقت على دور وندمت عليه بعد توقيع العقد لأني كنت محتاج فلوس.. كنت ساعتها بعاني من فترة اكتئاب».

كما وجّه رسالة إلى أسرته، قائلا: «باعتذر لوالدي ووالدتي وإخواتي لو شافوا مني أيام صعبة زمان».