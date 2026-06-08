بابا الفاتيكان أمام البرلمان الإسباني: الحروب هزيمة مؤلمة للمفاوضات

وصف بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الحروب بأنها "هزيمة مؤلمة" للمفاوضات، معربا عن أسفه لأن العنف والاستقطاب قد دفعا العالم إلى أزمة "عميقة".

وقال البابا ليو الرابع عشر في خطاب أمام البرلمان الإسباني إن "كل حرب تمثل، في نهاية المطاف، هزيمة مؤلمة لقدرة التفاوض، وكذلك لذلك الضمير الإنساني المشترك الذي يعترف بروابط العدالة بين الأمم"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف بابا الفاتيكان أمام القادة السياسيين الإسبان: "يمر العالم بأزمة روحية وثقافية عميقة، تتجلى في أشكال متعددة من العنف والاستقطاب وانعدام الثقة المتبادل. وفي هذا السياق، يظهر السلام كطموح سياسي، بل وأكثر من ذلك كضرورة أخلاقية حقيقية".

وقوبل خطاب بابا الفاتيكان بتصفيق متواصل داخل القاعة.

وأكد البابا ليو الرابع عشر ، وهو أول أمريكي يتولى هذا المنصب، أن "السلام يتطلب شجاعة دبلوماسية ومسئولية أخلاقية، وأن على الدول "التزام حل نزاعاتها عبر الوسائل السلمية التي يتيحها القانون الدولي".

ويأتي خطاب بابا الفاتيكان في وقت تتبادل فيه إسرائيل وإيران الضربات في أخطر تصعيد منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

والتقى البابا في وقت سابق اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي عارض الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.