السفير الأمريكي ببيروت: مسار المفاوضات يساعد في إنهاء معاناة اللبنانيين

أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، اليوم الاثنين، الاستمرار في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات يساعد في تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين.

وقال السفير عيسى، بعد لقائه مع الرئيس اللبناني جوزف عون، "تداولنا في مسار المفاوضات اللبنانية-الأمريكية-الإسرائيلية وما تضمنته على صعيد إنهاء الوضع القائم في لبنان"، مشيرا إلى أنه "من المقرر أن تُستأنف المفاوضات في واشنطن ويهمني التنويه بالفريق اللبناني المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية، وأعضاء الفريق يتكلمون في الملف اللبناني بشكل واضح وصريح".

وأضاف: "نولي الملف اللبناني أهمية كبرى، والرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن لبنان، وهذا عنصر مهم على اللبنانيين أن يأخذوه في الاعتبار لأن الرئيس الأمريكي يتابع يوميا الملف اللبناني، خصوصا وأن الرئيس عون اختار المفاوضات، وهو مسار نؤيده وهو يساعدنا على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين".

وتابع السفير عيسى: "لقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته".

وأعلن أنه أعرب للرئيس عون عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها في المقابلة المهمة التي أُجريت معه قبل أيام، مضيفا: "من المهم جدا أن يختار المسئول ما يريده ونسير به، لاسيما إذا كان خيارا وحيدا لإنهاء وضع مؤلم وقاسٍ كالذي يعيشه لبنان".

وصف اجتماعه بالرئيس عون بأنه "جيد"، قائلا: "الاجتماع الجيد هو الاجتماع الذي تصدر عنه مسائل إيجابية تحقق تقدما، ونحن نعتقد إننا على الطريق الصحيح".

وقال: "قد تأخذ المفاوضات وقتا إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد، واستمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة".

وأعلن أن "ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر".

بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله السفير الأمريكي، أن "لا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية".

وتناول النقاش خطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان، والتحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة في واشنطن، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ومن المقرر استئناف المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، التي انطلقت في 14 أبريل الماضي في وزارة الخارجية الأمريكية، في 22 من الشهر الجاري.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار، ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني".