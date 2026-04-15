حسام زكي أمام مؤتمر برلين: الجامعة العربية تساند عملية سياسية سودانية لإنهاء الحرب

شاركت جامعة الدول العربية بوفد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد في الاجتماع الدولي الثالث حول السودان الذي استضافته برلين في الذكرى السنوية الثالثة لاندلاع الحرب الدائرة في السودان.

وقال زكي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن مشاركة الجامعة تأتي في إطار الدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجامعة للسودان بموجب القرارات التي اعتمدها مجلس الجامعة بمستوياته المختلفة.

وأوضح السفير حسام زكي أنه عرض خلال كلمة الجامعة في الاجتماع، خمسة خلاصات أساسية عملية نابعة من تشاور الجامعة مع القوى والتحالفات المدنية السودانية وهي: أولوية الملكية السودانية للمسار السياسي وضرورة أن يكون الحوار السياسي شاملًا و الحاجة إلى تكثيف المرحلة التحضيرية وأهمية تفادي المسارات السياسية الموازية واعتماد خريطة مشاورات موحدة وأخيرا تحقيق التكامل بين المسار السياسي ومسار وقف إطلاق النار.

وشدد السفير حسام زكي على ضرورة استمرار التنسيق بين كل الأطراف المهتمة بتحقيق السلام في السودان سواء كانت دول أو منظمات إقليمية ودولية، مبرزا في هذا السياق الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية، المشكلة من الجامعة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الإيجاد، في تنسيق وترشيد المبادرات الدولية الهادفة إلى استعادة الاستقرار في السودان ووضع حد للحرب الدائرة فيه.