مصدر لوكالة تسنيم: وقف إطلاق النار في لبنان مؤشر إيجابي لقرار إيران بشأن جولة المفاوضات المقبلة

قال مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية، إن وقف إطلاق النار في لبنان يُعدّ مؤشرًا إيجابيًّا لقرار إيران بشأن الجولة القادمة من المفاوضات.

وأضاف في تصريحات أوردتها الوكالة: «على الولايات المتحدة الالتزام بالإطار المنطقي للمفاوضات وعدم عرقلة العملية بالاطماع أو انتهاك الوعود التي قطعتها قبل وقف إطلاق النار».

ولفت المصدر إلى أنه بعد اجتماع الوفد الباكستاني برئاسة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير مع المسئولين الإيرانيين اليوم، سيُجري الفريق الإيراني التقييمات اللازمة، ثم سيُتخذ قرار بشأن الجولة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول إسرائيلي كبير، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب الأحدث مع حزب الله والتي اندلعت بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسئول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الاجتماع لمجلس الوزراء الأمني في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة رويترز.

وذكر إبراهيم الموسوي النائب البارز في حزب الله، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن طهران تستخدم إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط.