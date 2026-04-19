وول ستريت جورنال: تأهب أمريكي لاستهداف السفن المرتبطة بإيران في المياه الدولية

كشف صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن تأهب القوات الأمريكية خلال الأيام المقبلة لتنفيذ عمليات اقتحام لناقلات نفط وسفن تجارية يُشتبه في ارتباطها بإيران، مع احتمال الاستيلاء عليها في المياه الدولية.

ويهدف توسيع هذه العمليات، بحسب ما كشفه مسئولون أمريكيون للصحيفة، إلى تمكين الولايات المتحدة من استهداف السفن المرتبطة بإيران في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ناقلات النفط التي تبحر خارج الخليج، وسفن يُعتقد أنها تنقل أسلحة أو مواد داعمة للنظام الإيراني.

يأتي هذا فيما تستعد واشنطن وطهران لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية بينهما، إذ احتفظت إيران بآلاف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، كما تعمل على إعادة نقل منصات الإطلاق من مخازن تحت الأرض، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وتقول مصادر أمريكية إن البنية التحتية الدفاعية الإيرانية تعرضت لضربات قوية حدّت من قدرتها على إنتاج صواريخ جديدة بسرعة وفق المصدر ذاته.

ونفذت القوات الإيرانية، أمس، هجمات استهدفت عدة سفن تجارية في مضيق هرمز، بالتوازي مع إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق مجددا، بحسب شبكة "يورو نيوز".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات البحرية أعادت أكثر من 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية، في إطار ما وصفته بحصار بحري يستهدف تلك الموانئ.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، إن الولايات المتحدة "ستقوم بملاحقة أي سفينة تحمل العلم الإيراني أو أي سفينة تقدم دعمًا ماديًا لطهران".

وأشار كين إلى أن تنفيذ هذه العمليات سيتم جزئيًا عبر القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إطار مرحلة جديدة من الضغط.

ويتزامن هذا التصعيد مع اقتراب انقضاء مهلة وقف إطلاق النار المؤقت يوم الثلاثاء المقبل، وسط حالة من الجمود السياسي عقب فشل جولة المفاوضات في إسلام آباد في التوصل إلى اتفاق.