مصرع شخصين إثر انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بقرية فانوس في الفيوم

لقي شخصان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار حفرة عميقة عليهما أثناء قيامهما بأعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار بقرية فانوس التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد سيف، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخصين داخل حفرة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الضحيتين كانا يقومان بأعمال حفر خلسة بحثًا عن قطع أثرية داخل حفرة يُقدَّر عمقها بنحو 15 مترًا، قبل أن تنهار عليهما الرمال بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتجازهما أسفلها ووفاتهما في الحال.

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة وفرق إنقاذ، حيث جرى التعامل مع الحفرة بحذر شديد نظرًا لعمقها وخطورة استمرار الانهيار. وبعد جهود مكثفة، تم انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.