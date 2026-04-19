جمارك مطار شرم الشيخ تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وأوضحت مصلحة الجمارك - في بيان اليوم الأحد - إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية التركية، تم الاشتباه في أحد الركاب، لظهور علامات الارتباك والتوتر عليه أثناء خروجه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أية أشياء تستحق الإفصاح عنها أو سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وأضافت أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي"، تلاحظ وجود كثافات يشتبه في كونها مواد دوائية، وبتفتيشها، تم ضبط علبة بلاستيكية شفافة زرقاء اللون بداخلها 30 قرصا لعقار مخدر.

وأشارت إلى أن مدير عام إدارة الجمارك بالمطار محمد لطفي عامر قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.