وزيرة النقل الإيرانية ونظيرها القطري يبحثان سبل تعزيز التعاون وإعادة السلام إلى المنطقة

أجرت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانة صادق، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير النقل القطري محمد بن عبد الله آل ثاني.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء «دفاع مقدس» الإيرانية، أعرب الوزير القطري عن أمله في تعزيز التعاون بين الجانبين مع استقرار الأوضاع.

ونوه المسئول القطري أن المنطقة تشهد «وضعًا صعبًا»، معربًا عن أمله في تجاوز الأزمة الراهنة، تحقيقًا لمصالح الدول، وتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن.

وشدد الوزير القطري على أنه «لا طرف منتصر في هذه الحرب، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا»، مشيرًا إلى أهمية إحلال السلام.

من جانبها، أيدت الوزيرة الإيرانية تصريحات نظيرها بشأن العواقب الوخيمة للحرب، منوهة أن واشنطن هي السبب في اندلاعها.

وأضافت: «أوافق على ضرورة حل الوضع بين إيران ودول المنطقة في أقرب وقت ممكن وإحلال السلام، ولكن ليس بمساعدة الدول الأجنبية».

وثمنت علاقات التعاون التي تجمع طهران والدوحة، مضيفة: «مصالحنا في المنطقة متشابكة، وعلينا أن نساعد بعضنا بعضًا لاستعادة السلام».

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، رفضها كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين، مؤكدة أن هجمات طهران على البلاد استمرت خلال الحرب وتوقفت مع وقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في إحاطته الأسبوعية، أن الدوحة شددت منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال إن وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب ولا حاجة لوسطاء جدد، لافتا إلى أن قطر تدعم وساطة باكستان وتنسق مع الأشقاء بالمنطقة كي يكون هناك موقف إقليمي موحد إزاء الأوضاع.

وتابع الأنصاري: «لا نقوم بدور وساطة لكن هناك تنسيق عال مع باكستان والولايات المتحدة والأشقاء»، مضيفا أن الدوحة تحترم خريطة الطريق التي وضعها الوسيط ولا شك أن المستقبل سيشهد دورا إقليميا.

ووفقا للأنصاري، فإنه عند إبرام اتفاق ينهي الحرب يحتاج الإقليم لجلوس أطرافه سويا ووضع حلول مستدامة، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي أثبت الحاجة لوجوده ونجاعته في التنسيق ومواجهة التحديات.