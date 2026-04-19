رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق خارج مسار زيارته بشمال سيناء

توقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، خلال طريقه لافتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد، وخارج مسار الزيارة المقرر، وذلك لتفقد أعمال رفع كفاءة طريق كمين المثلث - جلبانة - بالوظة، بطول 20 كم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي تنفذه وزارة النقل.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول المشروع عن أعمال رفع كفاءة وصيانة طريق القنطرة شرق/ العريش، الذي أوضح أن هذا المشروع يتضمن أعمال الصيانة العاجلة لطريق القنطرة شرق / العريش، وتناول بشكل تفصيلي ما يخص الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك اعمال رصف الطريق، وتوسعة حاراته المرورية، وسير العمل بالمشروع.

وأكد كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية.

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة؛ فشبكة الطرق الحديثة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة الى أن تحسين الطرق يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحد من الحوادث.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة معدلات السلامة والأمان بالطرق المختلفة الجاري العمل بها ورفع كفاءتها.