وكيل سياحة النواب: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع السياحة وتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة

أكد النائب عمرو درويش وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع السياحة والطيران المدني، مشيرا إلى أن رؤية الرئيس السيسي في تطوير القطاع السياحي حققت نقلة نوعية وغير مسبوقة في هذا القطاع الحيوي.

وقال النائب درويش، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توجيهات الرئيس السيسي ورؤيته لتطوير قطاع السياحة والطيران المدني تسعى إلى وضع القطاع في منطقة أخرى من التطوير وتحقيق المزيد من المكتسبات لهذا القطاع الحيوي وحققت فيه نقلة نوعية ونجاحات غير مسبوقة.

وأضاف أن إرادة الدولة المصرية تعمل عبر رؤية واضحة تهدف في المقام الأول لتطوير قطاع السياحة والطيران المدني باعتباره قطاعا هاما يعمل به الملايين من أبناء الشعب المصري.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات ورؤية الرئيس السيسي بنفس مستوى والقدرة والعزم الذي يعمل به الرئيس في تطوير هذا القطاع، مؤكدا أن رؤية الرئيس يجب أن تكون مسارا للحكومة لتحقيق تطوير يليق بمصر باعتبارها دولة حضارية وسياحية وثقافية ذات بعد تاريخي.

وحول صندوق دعم السياحة والآثار الذي تم إنشاؤه مؤخرا، أوضح وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الصندوق يمثل أهمية كبيرة في تطوير قطاع السياحة بمصر، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف هذا الصندوق هو دعم وتنشيط السياحة مما يجعله ذات أهمية غير مسبوقة في تطوير القطاع.

ولفت إلى أن تحقيق أهداف الدولة المصرية في مضاعفة عدد السائحين إلى مصر يتطلب دعما ماليا وتوفير وضع اقتصادي سياحي ينقل قطاع السياحة إلى مرحلة غير مسبوقة وهو ما يوفره صندوق دعم السياحة والآثار، منوها بأن مصر تمتلك بيئة سياحية لا يوجد مثلها في العالم ويجب العمل على الاستفادة منها واستثمارها من أجل تطوير قطاع السياحة.

وحول نجاح مصر مؤخرا في استعادة قطع آثارية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، أشاد وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بجهود الدولة المصرية في استعادة الآثار المصرية المسروقة من الخارج وكان آخرها استعادة 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا ذلك بأنه خطوة في طريق طويل جدا تخوض فيه الدولة المصرية معركة مهمة لاستعادة تراثنا الذي سلب في فترة زمنية سابقة من دول كثيرة جدا.

واعتبر أن ما قامت به الدولة المصرية يمثل خطوة مهمة استجابت لها دول كثيرة لاستعادة مصر آثارها من الخارج، مشيرا إلى أن هذا التعاون والتنسيق والاستجابة السريعة من الدول التي تتواجد بها آثار مصرية مسروقة يؤكد أن مصر لها دور محوري ومؤثر جدا مما عزز هذه الاستجابة السريعة.

ورأى وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن نجاح مصر في استعادة الآثار المسروقة سواء من الولايات المتحدة أو غيرها مؤخرا، يؤكد أيضا أن الدولة المصرية في هذا التوقيت تدافع عن حقوقنا التاريخيه وعن آثارنا والتأكيد على أن تراثنا المصري غير سهل السطو عليه.

وبشأن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيرها على قطاع السياحة في مصر، قال النائب عمرو درويش أنه لا شك أن السياحة العالمية تأثرت بالأحداث الأخيرة والأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن مجلس النواب ومن خلال لجنة السياحة والطيران المدني، سيعمل في كافة الاتجاهات الرقابية والتشريعية من أجل التخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الأوضاع العالمية الحالية.

وكشف أنه تقدم بمشروع قانون يخص مسار العائلة المقدسة الذي تقوم بتنفيذه الدولة المصرية وتقديمه كهدية للعالم، معربا عن أمله في أن يناقش هذا مشروع القانون في القريب العاجل وأن يشكل نقلة نوعية في دعم السياحة وخصوصا فيما يتعلق بمسار العائلة المقدسة في مصر.

وأشار إلى أن مصر تهدف من تقديم مسار العائلة المقدسة للعالم أن يكون رسالة أيضا للعالم، بأنه وسط هذه الحروب والنزاعات والأوضاع الراهنة، فإن مصر دولة سلام ومهد الديانات السماوية، مؤكدا أن مسار العائلة المقدسة سيكون جزءا مهما جدا خلال المرحلة القادمة على خريطة السياحة العالمية بإرادة مصرية خالصة.

