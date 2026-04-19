- الضحايا من أسرة واحدة.. والعناية الإلهية تنقذ سيدة احتجزت بالرعاية المركزة قبل الحادث

طلبت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث، حول حادث مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل، إثر سقوط سقف إحدى حجرات الطابق الأخير على الأرضي بعقار مكون من طابقين "أرضي وأول علوي"، كائن في 19 شارع قباء، من شجرة الدر، منطقة غربال، محرم بك، التابعة لنطاق حي وسط.

كما طلبت النيابة سماع أقوال شهود العيان، ومدها بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب، والتحفظ على ملف العقار بالحي، واستدعاء مهندس المنطقة، وموافاتها بتقارير الصفة التشريحية لجثامين الضحايا، والتصريح عقب ذلك بتسليمهم للأسرة لدفنهم.

والضحايا هم: "محمد.ع.أ"، و"سماح.ع.م"، وابنتهما "فريدة"، وجميعهم من قاطني الطابق الأرضي، فيما أصيب نجلهما الطفل "رامي"، ونقل إلى مستشفى جمال حمادة لإسعافه، بينما الطفلان الآخران "15 و12 عامًا" فيقيمان لدى عمهما.

وعلمت "الشروق" أن السيدة التي كانت مقيمة في الطابق الأول علوي، أنقذتها العناية الإلهية حيث كانت محتجزة في العناية المركزة منذ يومين بمستشفى التأمين الصحي، وهو ما حال دون تواجدها بالعقار وقت وقوع الحادث.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي؛ بسقوط أجزاء من عقار قديم، تقطنه أسرتان، صادر له قرار ترميم رقم 195 لسنة 2026، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وبانتقال الشرطة، وسيارات الإسعاف، والحماية المدنية، ومسئولي الحي، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم مكوّن من دور أرضي وطابق أول علوي، وانهار سقف إحدى حجرات الدور الأول على الأرضي.

جرى نقل الضحايا إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لإسعافه، ووضع الحواجز الحديدية في محيط الانهيار، حماية للمارة من المواطنين.

وتعمل الأجهزة التنفيذية بالحي على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة، والتأكد من سلامة العقارات المجاورة.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.