فيلم رسوم متحركة و14 قصة نتاج ورش تدريب مهرجان المنصورة لسينما الأطفال

اختتم أمس السبت، برنامج ورش التدريب الأول الذي نظمه مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 60 طفلًا وطفلة بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة.

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، إن ورش التدريب نتج عنها فيلم رسوم متحركة قصير تحت إشراف المخرج مختار طلعت والمخرجة رباب الدفراوي، كما نتج عن ورشة الكتابة الإبداعية 14 قصة تحت إشراف الكاتب عبده الزراع، فيما تعلّم المشاركون في ورشة الإخراج مبادئ الإخراج وكيفية اختيار الكادرات تحت إشراف المخرج محمد حمدي.

وأعربت أميرة عاطف عن سعادتها بتفاعل الأطفال وأولياء أمورهم في أول برنامج تدريب ينظمه المهرجان قبل انطلاقه في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر المقبل، موضحة أن هذا التفاعل سيدفعها لتكرار التجربة مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وأضافت رئيسة مهرجان المنصورة: ورش التدريب عُقدت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام الموهوبين والمبدعين بالوزارة.

وبتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالدقهلية، وطارق دهب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتورة ولاء يحيى مدير الإدارة ومنسق ومشرف المهرجان بالوزارة، والدكتور طاهر كرار مشرف البرنامج بالإدارة، وتنفيذ الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية بقيادة محمد سعد مدير عام الإدارة، وبمعاونة نهى عبدالحميد وميادة سويلم والدكتورة غادة حمدي، وبالتعاون مع مؤسسة ندى للثقافة والفنون.

وأوضحت رئيسة مهرجان المنصورة، أن ورش التدريب التي استمرت لمدة 4 أيام كانت بمثابة شرارة بدء العمل في المهرجان الذي سيسعى لمواصلة نشاطه طوال العام من خلال شراكات مع كيانات ومؤسسات حكومية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن عددًا من مبدعي المنصورة حرصوا على زيارة الورش وتشجيع الأطفال، وكان في مقدمتهم الكاتب والروائي أحمد صبري أبو الفتوح الذي أثنى على الفكرة وأشاد بجهود المدربين.