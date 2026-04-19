قائد الجيش الإيراني: سنتصدى بحزم لأي تهديد وسنلقن الأعداء درسا لن ينسى

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، إن «القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، وبالتنسيق مع باقي القوات المسلحة، ستتصدى بحزم لأي تهديد، وستلقن الأعداء درسا لن يُنسى».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، اليوم الأحد، جاء ذلك في رسالة وجّهها حاتمي، بمناسبة يوم الجيش الإيراني.

وأشار إلى أن الجيش الإيراني سيواصل تنفيذ توجيهات القيادة بكل التزام، مؤكدًا جاهزيته للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها.

وأضاف: «القوات المسلحة ستبقى على أهبة الاستعداد للتضحية وحماية إيران في البر والجو والبحر، وستتصدى بحزم لأي تهديد، وستلقن الاعداء درسا لن يُنسى».

وفي وقت سابق، نقل موقع «نورنيوز الإخباري» شبه الرسمي عن ‌قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي، قوله إن إيران تحدث حاليا وتعيد تزويد منصات الإطلاق بالصواريخ والطائرات ⁠المسيرة بسرعة أكبر مما كانت عليه قبل الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأحد أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير، هو القضاء على قدرات ‌إيران ⁠الصاروخية.

ونشر تصريح موسوي مع مقطع فيديو له وهو يتفقد منشأة للصواريخ تحت الأرض دون تحديدها. ⁠كما تضمن المقطع لقطات لطائرات مسيرة وصواريخ ومنصات إطلاق داخل ⁠المنشأة تحت الأرض إضافة لمنصات إطلاق صواريخ من الأرض.

وأضاف موسوي: «لدينا معلومات أن العدو غير قادر على تحقيق ذلك لنفسه، ويضطر إلى جلب الذخائر من أقاصي العالم بشكل محدود جدًا.. لقد خسروا هذه المرحلة من الحرب! لقد خسروا المضائق ولبنان والمنطقة»، بحسب تعبيره.