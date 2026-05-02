أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين يبحث مع مديري الإدارات تطوير الأداء وتذليل العقبات

عقد المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين، اجتماعًا موسَّعًا اليوم السبت، مع مديري إدارات النقابة؛ وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الإدارات المختلفة، وفي إطار توجهات نقابة المهندسين نحو تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة للأعضاء.

وأكد "حسن"، خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لجهود النقابة في تعزيز التواصل المباشر مع الإدارات، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير مستوى الأداء وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين.

وشهد الاجتماع مناقشات حول أهم المشكلات والعقبات التي تواجه الإدارات في أداء مهامها اليومية، إذ حرص أمين الصندوق المساعد على الاستماع بشكل مباشر لكل الملاحظات، بهدف العمل على حل هذه المشكلات وتذليل العقبات في أسرع وقت ممكن؛ بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من هذه الاجتماعات هو تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمهندسين، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة.