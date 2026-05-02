الأهلي يصر على خطة «الحلول الجذرية» رغم أفراح الديربي

أخمدت أفراح الفوز في مباراة الديربي، نار الأزمات داخل الأهلي، وإن كان بشكل مؤقت، إذ أنعش الفريق حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، أو الحصول على الأقل على مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بالموسم المقبل، بعد الانتصار على الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأهلي بعد الفوز في القمة إلى النقطة 47، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 50، في المركز الأول.

وعاشت جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك، ليلة سعيدة، قلما حدثت خلال الموسم الجاري، إذ لم ينجح الفريق في التتويج بأي بطولة إلا كأس السوبر، فيما خسر الأحمر بطولات دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، وكأس الرابطة، وتقلصت آماله في التتويج بالدوري.

وتصر إدارة الأهلي حتى بعد الفوز العريض أمام الزمالك، على تنفيذ خطة الإصلاح، التي تعتمد على حلول جذرية، عقب نهاية الموسم الجاري، من أجل تفادي تكرار أخطاء هذا الموسم، والتي تسببت في إخفاق كبير على جميع المستويات في الفريق الأول.

وحرص وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي على تقديم الاعتذار لجماهير النادي، بعد الفوز على الزمالك في مباراة الديربي رقم 132، وذلك في ظهوره الإعلامي الأول منذ فترة كبيرة، في ظل إخفاقات الفريق المتكررة، خلال الفترة الماضية، والتي كان أخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.