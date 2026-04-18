عمرو أديب بعد واقعة مستشفى الحسين: أماكن كثيرة لا يجب الدخول إليها بالنقاب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أماكن كثيرة لا يجب الدخول إليها بالنقاب، وذلك في معرض تعليقه على اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي قبل تمكن الأجهزة الأمنية من إعادتها.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: لا أرفض فكرة النقاب.. فلتكن منقبة رجلًا أو امرأة.. لكن الأمن يا جماعة.. فيه حاجات مينفعش فيها النقاب.. كل المنقبات محترمات لكن هناك من يستغل الأمر بشكل سيئ».

وأوضح أنه يجب صدور قرار واضح أن في أغلب الأماكن لا يُسمح بالدخول بالنقاب إلا سنضطر الدولة مثلا لتعيين موظف أو موظفة عند كل باب جهة أو مؤسسة.

وقال: «إحنا مش هنعرفهم بالعنين.. كده هنحتاج لتعيين 20 ألف شخص لوقوف شخص على كل باب مدرسة أو مستشفى أو مطعم لعهشان يشوف أو تشوف وجه من تدخل».

وأشار إلى أن جميع السيدات المنتقبات محترمات وكذلك المحجبات محترمات وكذلك غير المنتقبات وغير المحجبات محترمات، وقال إنه لا يعارض ارتداء فكرة النقاب، لكن السيدة المنتقبة في هذه الحالة يمكن الاستعانة بمن يذهب بدلا منها إلى أي جهة أو مؤسسة.



وسبق أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعى، وتم إحالتها للنيابة المختصة، التى استمعت لأقوال والدة المجنى عليها، للوقوف على ملابسات الحادث وكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اختفائها.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المشتبه بها، تمكنت التحريات من تحديد هوية المتهمة ومكان اختبائها، ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى إلقاء القبض عليها فى أثناء اختبائها بأحد المنازل فى مدينة بدر، وتمكنت من استعادة الطفلة وإعادتها إلى أحضان والدتها فى حالة صحية جيدة.

وبدأت الواقعة، حين وضعت الأم طفلتها فى عملية ولادة قيصرية، وبينما كانت تعانى من تبعات الجراحة وإجهاد شديد، استغلت المتهمة (التى كانت ترتدى نقابًا) حالة الضعف الصحى لها، وعرضت عليها المساعدة فى حمل الرضيعة ريثما تقضى الأم حاجتها وتنهى بعض الإجراءات، لتختفى بالمولودة تمامًا عن الأنظار.