تركيا: إيران وأمريكا ترغبان في مواصلة المحادثات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن إيران والولايات المتحدة لديهما الرغبة في مواصلة المحادثات من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال منتدى دبلوماسي في إقليم أنطاليا الجنوبي، أنه على الرغم من اكتمال المحادثات بين واشنطن وإيران - إلى حد كبير - فإنه لا يزال هناك عدد من الخلافات.

وقال فيدان إن وقف إطلاق النار المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع يجب تمديده، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

من جانبها، نفت قناة «جيو» الباكستانية، اليوم الأحد، الاستقرار على موعد محدد حتى الآن لجولة المحادثات المقبلة بين واشنطن وطهران.

ونقلت عن مصادر حكومية رفيعة، قولها: «لم يحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية».

وتسود حالة من القلق داخل الولايات المتحدة في ظل تصاعد إمكانية العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، بعد يوم واحد من حديث الرئيس دونالد ترامب، عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

فقد اتخذت الأمور منحى أكثر تصادمية خلال الساعات الأخيرة، وسادت حالة من عدم اليقين لدى مناهضي الحرب، بعدما عقد ترامب اجتماعا رفيع المستوى داخل غرفة عمليات البيت الأبيض.

وكانت طهران قد أعلنت العودة إلى إغلاق مضيق هرمز، بعد تصريحات ترامب التي قال فيها إن بلاده ستتسلم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب جزءا من الاتفاق المحتمل.

وأدت هذه الخطوة إلى تعقيد المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلا أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وصف الوضع في مضيق هرمز بأنه «انتصار استراتيجي لطهران».

وقال: «نحن لم ندمر العدو- حيث لا يزال يمتلك المال والسلاح-ولكن من الناحية الاستراتيجية، فقد مُني بالهزيمة في مواجهتنا».

في غضون ذلك، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري، عن مصدر أمريكي أن الحرب قد تُستأنف خلال الأيام المقبلة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

في حين نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسئولين أن الجيش الأمريكي يستعد لمصادرة ناقلات نفط مرتبطة بإيران في المياه الدولية.