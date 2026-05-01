 نقابة المهندسين تحتفي بالمهندسات المتميزات والأمهات المثاليات غدا السبت
نقابة المهندسين تحتفي بالمهندسات المتميزات والأمهات المثاليات غدا السبت

محمد فتحي
نشر في: الجمعة 1 مايو 2026 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مايو 2026 - 12:51 م

تنظم النقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور محمد عبدالغني، احتفالية خاصة تقام بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهر السبت الموافق 2 مايو 2026، بقاعة الاحتفالات الكبرى بنقابة المهندسين «مسرح النقابة».

ويشهد الحفل مراسم تكريم للأمهات المثاليات من المهندسات بمختلف المحافظات والنقابات الفرعية، إضافة إلى تكريم عدد من المهندسات من صاحبات الإنجازات المهنية المتميزة، فضلًا عن الاحتفاء بنخبة من المهندسات اللاتي قدمن نماذج مشرفة وأدوارًا بارزة ومؤثرة في العمل الهندسي والمهني، وأبرزهن المهندسة راندا المنشاوي- وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة غادة لبيب- نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ليلى إبراهيم (مهندسة هيئة الطاقة الذرية)، والمهندسة أماني النجار (أول مهندسة مصرية وعربية تعمل في مجال صيانة الطائرات).

اخبار متعلقة


