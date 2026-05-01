مع قدوم كل مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري يتصدر المشهد اللاعبين الأجانب الذين سجلوا للفريق على مر التاريخ.

ويلعب الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 50 نقطة.

وقبل القمة التي ستلعب اليوم الجمعة، سنوضح في السطور التالية اللاعبين الأجانب الذين سجلوا بقميص الفريقين:

سجل 18 لاعبًا أجنبيًا بين لاعبي الأهلي والزمالك 36 هدفًا في مباريات القمة كالتالي:

أمادو فلافيو، الأنجولي الذي يحتل صدارة جدول ترتيب القائمة برصيد 5 أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الممتاز وهدفين في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2- أجايى ومعلول في المركز الثاني

ويحتل ثنائي الأهلى السابق النيجيرى جونيور أجايى والتونسي على معلول المركز الثاني برصيد 4 أهداف لكل لاعب، حيث سجل الأول هدفين في بطوله الدوري الممتاز ومثلهما في بطوله كأس السوبر المصري، وأحرز الثاني أربعة أهداف في بطولة الدوري الممتاز.

3- كوارشي وعمر النور وبن شرقي

ويأتي في المركز الثالث ثنائي الزمالك السابق الغاني كوارشي والسودانى عمر النور إلى جانب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي برصيد 3 أهداف لكل لاعب، حيث أحرز النجم الغاني هدفين في بطولة الدوري الممتاز وهدف واحد في بطولة كأس مصر، فيما سجل النجم السوداني ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الممتاز، ونجح النجم المغربي في تسجيل هدفين مع الزمالك أمام الأهلي وهدف مع الفريق الأحمر في شباك الفريق الأبيض وجميعهم ببطولة الدوري الممتاز.

4- أحمد فيليكس وياسر المحمدى وسيف الجزيرى

ويأتى الغانى أحمد فيليكس لاعب الأهلي والزمالك السابق والقطري حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق والتونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك الحالي في المركز الرابع برصيد هدفين لكل لاعب ، حيث سجل النجم الغاني هدفين مع الأهلي في شباك الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، وأحرز النجم القطري هدفين في شباك الأهلي خلال تواجده مع الزمالك بواقع هدف في بطولة الدوري الممتاز وهدف في كأس مصر، وسجل النجم التونسي هدفين في شباك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد 9 لاعبين في المركز الخامس وهم كالتالي:

1- النيجيري إيمانويل أمونيكي لاعب الزمالك السابق أحرز هدف في شباك الأهلى ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأنجولى جيلبرتو لاعب الأهلى السابق أحرز هدف في شباك الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

3- السنغالي دومينيك دا سيلفا لاعب الأهلى والزمالك السابق سجل هدفًا خلال تواجده مع الفريق الأحمر أمام الفريق الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

4- الجابونى ماليك إيفونا لاعب الأهلى السابق أحرز هدف في شباك الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

5- المغربى وليد أزارو لاعب الأهلى السابق سجل هدف في شباك الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

6- التونسي فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق أحرز هدف في شباك الأهلى ببطولة الدوري الممتاز.

7- المالى أليو ديانج لاعب الأهلى الحالي أحرز هدف في شباك الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

8-البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق أحرز هدف في شباك الزمالك ببطولة كأس السوبر المصرى

9- المغربى محمود بنتايك لاعب الزمالك الحالى أحرز هدفًا في شباك الأهلى ببطولة الدوري الممتاز.