أكد هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الانتصار، رغم إدراكه لصعوبة اللقاء في ظل قوة المنافس.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "نرغب في الفوز بكل تأكيد، لكننا سنواجه فريقًا يمتلك خبرات كبيرة. بوديمير لاعب مميز ويقدم مستويات رائعة"، مضيفًا أن المنافس يجيد بناء اللعب، ما يزيد من صعوبة المواجهة، خاصة في ظل دعم جماهيري مرتقب.

وتحدث المدرب الألماني عن وضع البرازيلي رافينيا، مؤكدًا أهميته داخل الفريق، قائلًا: "هو لاعب يمنحك دائمًا 100%، وقد مر بفترة صعبة مؤخرًا، لكن عودته تمثل إضافة كبيرة لنا".

وأضاف: "سيسافر مع الفريق، وسنحدد موقفه النهائي لاحقًا، فهو أحد قادة المجموعة".

وعن غياب اللاعب عن دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، أوضح فليك: "هذا جزء من كرة القدم، لكنه دائمًا يُظهر التزامًا كبيرًا في التدريبات والمباريات، وعقليته الاحترافية تمثل دعمًا مهمًا لنا".

وفيما يتعلق بجاهزية اللاعبين، أشار إلى عدم تأكده من لحاق أندرياس كريستنسن بالمباراة، بينما أكد جاهزية مارك بيرنال للمشاركة.

وحول الجدل الدائر بشأن تقنية الفيديو (VAR)، قال: "لا أفكر في هذه الأمور، ولا أضيع وقتي فيها. بالنسبة لنا، هذا الملف انتهى".

وأكد فليك ثقته في قدرة فريقه على منافسة كبار أوروبا، قائلاً: "نعم، يمكننا منافسة فرق نصف نهائي دوري الأبطال بنسبة 100%".

وتطرق للحديث عن لامين يامال، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع المنتخب الإسباني، وأن حالة اللاعب تسير بشكل إيجابي، مضيفًا: "نتوقع مشاركته في كأس العالم، لكنه لا يزال بحاجة إلى الوقت للتعافي الكامل".

وعن إمكانية الوصول إلى 100 نقطة في الدوري، شدد فليك على أن تركيزه منصب فقط على كل مباراة على حدة، قائلًا: "نريد الفوز بكل المباريات، لكن الأرقام ليست ما يشغلني، فهناك منافسة قوية".

كما علق على مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، مؤكدًا أن الحديث حول هذا الملف مؤجل لنهاية الموسم، مضيفًا: "سنناقش الأمر مع جميع اللاعبين في الوقت المناسب".

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته بالتأكيد على أن العمل الجماعي هو مفتاح النجاح، قائلًا: "يمكنك امتلاك أفضل اللاعبين، لكن الفوز بالألقاب يتطلب فريقًا متكاملًا"، مشيرًا إلى سعادته بالأجواء داخل النادي وغرفة الملابس، التي وصفها بالمثالية.