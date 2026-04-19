إعادة فتح جسرين رئيسيين قصفهما جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعاد الجيش اللبناني، الأحد، فتح جسرين رئيسيين يفصلان جنوب نهر الليطاني عن شماله، بعد استهدافهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن "وحدات مختصة من الجيش عملت على فتح طريق الخردلي- النبطية بالكامل، وجسر برج رحال- صور (القاسمية) بشكل جزئي".

وذكرت أنه يجري العمل على إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه- صور بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وذلك بعد الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن "الجيش يواصل أعمال فتح الطرقات وإزالة العوائق، إلى جانب تنفيذ مهمات حفظ أمن لحماية الاستقرار الداخلي".

بدورها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن موكب لقوة حفظ السلام الأممية المؤقتة في لبنان "يونيفيل" عبر جسر برج رحال الذي تم افتتاحه أمام السيارات والمواطنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت الجسور التي تربط جنوب نهر الليطاني بشماله، وتصل بين ضفتي النهر، وهي 7 جسور، منها 4 رئيسية، وهي القاسمية، والخردلي، وقعقعية، وطيرفلسيه، والقاسمية هو أكبرها.

أما الجسور الفرعية، فهي: القاسمية القديم، وبرغز، والزراية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن إسرائيل تقوم بخرقه، حيث ارتكبت نحو 25 اعتداء عسكريا حتى مساء السبت، على مناطق مختلفة بلبنان، بحسب رصد الأناضول.

ومنذ 2 مارس الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن استشهاد 2294 شخصا وإصابة 7544 آخرين، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.