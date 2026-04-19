أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، في أعقاب إعلانه إرسال وفد أمريكي إلى إسلام آباد لاستئناف المحادثات المتعلقة بإنهاء الحرب مع طهران.

وقال ترامب في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية: "أنا متفائل جدا بالتوصل إلى صفقة مع إيران"، مضيفا أن "إطار الاتفاق أصبح جاهزا بالفعل"، في إشارة إلى تقدم في مسار التفاوض بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أوضح ترامب أنه قد يزور باكستان في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر خلال فترة المفاوضات الجارية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وتأتي هذه التصريحات رغم إشارات متضاربة من الجانب الإيراني، حيث ذكرت وكالة "تسنيم" أن طهران لم تحسم قرارها بشأن إرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، في ظل استمرار "الحصار البحري".

كما نقلت عن مصدر لم تُكشف هويته، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز من جانب القوات الأمريكية سيجعل من الصعب مواصلة أي مفاوضات.

ورغم ذلك، أشارت الوكالة الإيرانية إلى أن اتصالات ورسائل متبادلة جرت بين الطرفين خلال الأيام الماضية، بوساطة باكستانية، في محاولة لإعادة إحياء المسار التفاوضي.

وأعلن ترامب في وقت سابق من اليوم إرسال وفد أمريكي إلى إسلام آباد يوم الاثنين لاستئناف المحادثات، بالتزامن مع تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية الإيرانية في حال فشل التوصل إلى اتفاق، في ظل تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أن ممثلين عنه سيتوجهون إلى باكستان مساء الاثنين للمشاركة في المفاوضات، مؤكدا أنه يعرض "اتفاقا معقولا" على إيران، لكنه حذر في المقابل من أن الولايات المتحدة قد تدمر "كل محطة طاقة وكل جسر في إيران" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

من جهتها، اعتبرت إيران أن الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك "الحصار البحري" على موانئها، تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، ووصفتها بأنها "غير قانونية وجنائية"، وفق تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

واستضافت العاصمة الباكستانية جولة أولى من المحادثات المباشرة بين الجانبين يوم السبت الماضي، بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، ورئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، لكنها انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.



