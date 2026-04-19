عمرو أديب: إذا تجددت الحرب ستعاود إيران ضرب جميع الدول الخليجية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أعين العالم أجمع تترقب ما إذا كانت المفاوضات الأمريكية الإيرانية ستعقد غدا في باكستان من عدمه.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع بعضها البعض على مدار الساعة، بما في ذلك عن تعامله مع إيران ومدى الانخراط أكثر في المفاوضات أو توجيه ضربات قاسية.

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت لإيران 15 نقطة، بينها 13 نقطة لا خلاف بشأنها لكن المشكلة تكمن في الملف النووي ومضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المضيق لا يمثل مشكلة للولايات المتحدة لكنها يمثل مشكلة للصين وأوروبا.

ونوه إلى أن المعضلة الرئيسية هي الملف النووي سواء لدى الولايات المتحدة أو إيران، مؤكدا أن إيران لا يمكن الثقة بها ولا يجب امتلاكها سلاحا نوويا، مستشهدا بأن إيران التي كانت تجمعها علاقات قوية مع دول الخليج قبل الحرب شنت ضربات على جميع الدول الخليجية.

ونوه إلى أن الحرب إذا تجددت مرة أخرى فإن إيران ستعاود ضرب دول الخليج مجددا، ولفت إلى أن الموقف تجاه نووي إيران يجب ألا يكون متساهلًا بما في ذلك مصر التي يجب ألا تُظهر أي تساهل تجاه هذا الأمر بأي حال من الأحوال.