قال الفنان محمد الحلو، إنه لا توجد أي معلومات عن تطورات الوضع الصحي للفنان هاني شاكر، مضيفًا: «لا للأسف مفيش معلومات غير إننا ندعيله».

ووصف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، الفنان هاني شاكر بأنه شخصية طيبة وبأنه من رموز الغناء في العالم العربي، قائلًا: «هاني بني أدم طيب ورمز من رموز الغناء في العالم العربي».

وحثّ الجماهير ومحبي الفنان هاني شاكر على الدعاء له، مضيفًا: «أنا بحيي زوجته على الوقفة اللي مع الأستاذ هاني».

ولفت إلى أنه يحصل على تطورات الأوضاع الصحية لشاكر من الفنانة نادية مصطفى، مؤكدًا: «إحنا مع بعض على اتصال».

وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ويخضع حاليا لملاحظة طبية دقيقة بإحدى المستشفيات في باريس.