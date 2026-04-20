سنتكوم: السفينة الإيرانية المُصادرة كانت متجهة لميناء بندر عباس حين تم استهدافها

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأحد، أن السفينة "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني كانت متجهة إلى ميناء إيراني عندما تم استهدافها.

وأوضحت "سنتكوم" -حسبما أوردت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس"- أن "توسكا كانت تحاول الرسو في ميناء بندر عباس".

وأفاد الجيش الأمريكي بأن "السفينة لم تستجب للتحذيرات المتكررة التي وجهتها الولايات المتحدة على مدار 6 ساعات، فأمرت القوات الأمريكية الطاقم بإخلاء غرفة المحركات".

وأفادت القيادة المركزية أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس سبروانس" أطلقت النار على غرفة المحركات، وبعدها صعد جنود البحرية الأمريكية إلى السفينة وسيطروا عليها.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن "القوات الأمريكية تصرفت بطريقة مدروسة ومهنية ومتناسبة لضمان الامتثال".