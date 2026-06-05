 وزير المالية: تنمية الصادرات السلعية والخدمية تتصدر أولويات السياسات المالية في مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير المالية: تنمية الصادرات السلعية والخدمية تتصدر أولويات السياسات المالية في مصر


نشر في: الجمعة 5 يونيو 2026 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 9:31 م

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تتصدر أولويات السياسات المالية في مصر، لافتًا إلى أننا لدينا فرص هائلة لنمو صادرات «التعهيد» في ظل تنامي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب بيان صادر من الوزارة اليوم.

وأضاف كجوك، في لقائه مع وفد من وكالة تمويل الصادرات البريطانية «UKEF» بلندن، أننا نعمل على زيادة المساندة التصديرية، واستهداف قطاعات واعدة تفتح أسواقًا عالمية جديدة لمنتجاتنا، مؤكدًا أن الشراكات البريطانية تسهم في تحسين هيكل النمو والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأوضح أننا لدينا فرص استثمارية مشتركة في الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية لتحفيزهم على النمو والتوسع والنفاذ القوي للأسواق الخارجية.

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