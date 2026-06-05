جيش الاحتلال يعلن إصابة قائد كتيبة جفعاتي في اشتباك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة قائد كتيبة جفعاتي خلال اشتباك وقع جنوبي لبنان اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن عناصر الكتيبة اشتكبوا مع مسلحين في زوطر الشرقية جنوب لبنان، موضحًا أنه خلال الاشتباك أصيب ضابط في الجيش بجروح خطيرة وقائد الكتيبة بجروح طفيفة.

وأضاف أنه بعد الاشتباك مباشرة، بدأت قوات كتيبة جفعاتي بعمليات تمشيط في المنطقة، حيث حددت وقتلت مسلحين اثنين من الحادث، كما شنت القوات هجمات على بنى تحتية وصفها بأنها «إرهابية» في المنطقة.

وسبق أن شن جيش الاحتلال، هجمات على جنوب وشرق لبنان مما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، كما أعلن الجيش عن تصفية قائد في حزب الله، في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال أدت لمقتل قائد إحدى الدبابات.

وذكر جيش الاحتلال، أنه اغتال قائد وحدة الهندسة التابعة لحزب الله في ضربة جوية الأسبوع الماضي، في حين لم يعلق الحزب بعد على البيان الإسرائيلي نفيا أو تأكيدا.