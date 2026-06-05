تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل وبحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة يوستينا رامي جورج، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية لمناقشة خطة تنظيم الشقق الفندقية.

ويستهدف مقترح النائبة يوستينا رامي المطالبة بضرورة تفعيل الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لعمل شركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية في مصر، حيث تسعى الجلسة البرلمانية المرتقبة إلى وضع آليات واضحة تضمن تقنين أوضاع هذه الشركات ومأسسة القطاع بما يتواكب مع المعايير السياحية الحديثة.

ويرتكز المقترح على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من سياحة الشقق الفندقية عبر خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتفعيل دور هذا النمط الواعد في دعم وتنشيط حركة السياحة الوافدة.

كما يركز المقترح على العوائد الاقتصادية الإيجابية المتوقعة من تنظيم هذا القطاع، والتي تشمل جذب استثمارات جديدة، ودمج هذا النمط في الاقتصاد الرسمي للدولة لزيادة الإيرادات المحصيلة من السياحة، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الضيافة، والخدمات اللوجستية، والتسويق العقاري السياحي.