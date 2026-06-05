النيابة العامة تفتش مركز إصلاح وتأهيل جمصة 3 و4 وتؤكد انتظام الرعاية والخدمات المقدمة للنزلاء

أجرت النيابة العامة زيارة تفتيشية إلى مركز إصلاح وتأهيل جمصة (3، 4)، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، بشأن المتابعة الدورية لأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

وانتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المركز، حيث تفقد عنابر النزلاء، وتحقق من مستوى النظافة والجاهزية وملاءمة أماكن الإقامة لأعداد النزلاء، فضلًا عن التأكد من خلوها من أي ممارسات أو أوضاع تمس خصوصيتهم أو حقوقهم المكفولة قانونًا.

كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء للوقوف على أوضاعهم المعيشية ومدى تمتعهم بحقوقهم، حيث أكدوا عدم وجود شكاوى، وأشاروا إلى حصولهم على كامل الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.

وشملت الجولة التفتيشية المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث اطلع أعضاء النيابة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، وتأكدوا من انتظام تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

كما تفقدوا صيدلية المركز، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة، مع مراجعة السجلات والدفاتر الخاصة بها.

وامتدت الزيارة لتشمل المبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، للوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المتاحة للنزلاء داخل المركز.

وفي ختام الزيارة، عاين فريق النيابة العامة أماكن إعداد وتجهيز الطعام، للتحقق من صلاحية الأغذية المقدمة للنزلاء ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تنفيذ خطط التفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، والإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، فضلًا عن رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.