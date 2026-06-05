عائدات السياحة التونسية ترتفع إلى 900 مليون دولار حتى نهاية مايو

ارتفعت عائدات قطاع السياحة في تونس إلى 6ر2 مليار دينار (نحو 900 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحتى نهاية مايو، بزيادة قدرها 9ر3 % على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة.

وتراهن تونس على مواصلة نمو القطاع السياحي، مستهدفة استقبال أكثر من 12 مليون سائح خلال عام 2026، بعد تسجيل مستوى قياسي في عام 2025 تجاوز 11 مليون سائح.

وبلغت عائدات القطاع السياحي خلال عام 2025 بأكمله نحو 8ر2 مليار دولار، ما يعزز مكانة السياحة كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي.