طالبت الإعلامية ياسمين عز، إدارة النادي الأهلي بمنح لاعب الفريق حسين الشحات 60 أو 68 مليون جنيه مقابل تمديد عقده.

وقالت خلال برنامجها «كلام الناس» عبر شاشة «mbc مصر»: «طالما إحنا (الأهلي) معاه فلوس كتير قوي كده وبنراضي الغريب نراضي ابننا حسين الشحات أولى ونديله 60 مليون جنيه».

وأضافت أن الأهلي يرغب في تمديد عقد حسين الشحات لموسمين مقابل 25 مليون جنيه للموسم بجانب 10 ملايين جنيه كحوافز، لكن حسين يطلب الحصول على 40 مليون جنيه للموسم بدون الحوافز، أي 50 مليون جنيه بالحوافز.

وتابعت: «أنا لو منكم أديله 60 مليون جنيه.. إيه يعني.. يا جماعة دي شوية فكّة.. اقعدوا مع ابننا وراضوه.. بلاش يا سيدي 60مليون جنيه إديله 68 مليون.. حسين عنده 33 سنة وكام شهر يعني هيكمل 34 سنة.. اضرب 34 في 2 مليون بـ68 مليون.. احسب كل سنة من عمره بـ2 مليون.. يا بلاش.. إنت الكسبان.. فيه ناس أقل منه برَّه وبتاخد أكتر».

وأشارت إلى أن أهم شيء في هذا الإطار نفسية اللاعب أي نفسية حسين الشحات، وبالتالي يجب أن يحصل على الأموال التي يطلبها، معقبة: «إديلوه ولا تبخلوا عليه.. الخير كتير والحمد لله».

ونوهت بأن حسين الشحات تلقى الكثير من العروض، لكنه يرغب في مواصلة مشواره مع النادي الأهلي.