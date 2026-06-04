أسامة كمال عن الديمقراطية الأمريكية: هل اختار الشعب التهمة الموجودة في الولايات المتحدة

استرجع الإعلامي أسامة كمال، تصريحات سابقة للفنان المصري الراحل عمر الشريف، عن رأس المال السياسي بأمريكا، وغياب الديموقراطية بها، معلقًا: «كلام زين وكلام عاقل وكلام معروف».

وقال خلال تصريحات على برنامجه «مساء dmc»، المذاع عبر قناة «dmc»، مساء الأربعاء: «كان لازم نسمع عمر الشريف الفنان المصري العالمي الراحل كان بيتكلم عن رأس المال السياسي في أمريكا وهو بيتكلم عنه بيقول ديموقراطية إي اللي بتتكلموا عنها في أمريكا الفلوس بس هي اللي بتعمل كل حاجة».

واستشهد بالمبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها للحصول على عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي أو مجلس النواب، قائلًا:« كلنا بنسمع عن الإنفاق الضخم بملايين الدولارات علشان واحد يبقى كونجرس مان ولا يبقى سيناتور فما بالك إن هو يبقى رئيس وبالك إن هو يبقى رئيس وياخد الأغلبية اللي تبقى عاملة إزاي في ولايات مهمة جدًا».

وتسائل عن مكان إنفاق مُخصصات الداعية الضخمة، مضيفًا: «هل الدعاية بس هي عبارة إنه يعمل إعلانات في المجلات والجرائد والتلفزيونات لا اعتقد إنها بتوصل لأكثر من كدا وابعد من كدا ونرجع نتكلم نقول الديموقراطية الموجودة هناك شوف عاملة إزاي».

واردف أنه لا يُعارض الديموقراطية، موضحًا: «لازم نشوف لما الناس بتطبقها بتطبقها إزاي ولما الناس بتخالفها بتخالفها إزاي لما بتدينا مواعظ عن الديموقراطية اللي هي حكم الشعب للشعب».

واختتم قائلًا: « هل اللي إحنا شايفينه قدامنا دا هو حكم الشعب للشعب هل الشعب هو اللي بيختار التهمة الموجودة في الولايات المتحدة دي علشان تحكمه طبعًا دا كلام عليه علامات استفهام كتيرة جدًا».

