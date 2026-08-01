هيئة الأرصاد الألمانية تتوقع عودة الحر والعواصف الرعدية هذا الأسبوع

بعد انخفاض درجات الحرارة وحدوث عواصف رعدية في بعض مناطق ألمانيا، من المتوقع أن تعود الأجواء شديدة الحرارة على نحو سريع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" في مقرها بمدينة أوفنباخ: "اعتباراً من يوم غد الأحد ستعود درجات الحرارة الصيفية المرتفعة"، كما ذكرت الهيئة أن من المتوقع أن تشهد البلاد، ولا سيما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، عواصف رعدية قد تكون شديدة في بعض المناطق.

وفي البداية، سوف تصل درجات الحرارة في شمال ألمانيا غدا إلى نحو 26 درجة مئوية، بينما ستصل في الجنوب الغربي إلى نحو 33 درجة. وبحسب الهيئة، ستظهر سحب أكثر في الجنوب الشرقي، مع احتمال تشكل عواصف رعدية متفرقة بعد الظهر على أطراف جبال الألب.

وقال خبير الأرصاد، ماركوس آيفريد: "ستتدفق كتل هوائية أكثر رطوبة إلى ألمانيا قادمة من الغرب بعد غد الاثنين"، وأضاف أن المناطق الجبلية قد تشهد خلال النهار زخات مطر رعدية متفرقة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 30 درجة في الشمال، وحتى 37 درجة في الجنوب الغربي، مع أجواء حارة ورطبة.

وأوضح أن ليلة الاثنين/الثلاثاء لن تشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة في غرب البلاد، مشيرا إلى أن هذه الليلة ستكون ذات طابع استوائي في مناطق كثيرة على امتداد نهر الراين.

وقال آيفريد: "سوف تتشكل سحب ركامية في الأجواء الحارة والرطبة يوم الثلاثاء، وستتطور إلى عواصف رعدية قوية"، وتابع:" قبل ذلك، يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جميع المناطق باستثناء أقصى الشمال"، بينما قد تسجل مناطق الجنوب وجنوب شرق ألمانيا نحو 35 درجة على نطاق واسع، وقد تصل في منطقة فرانكونيا إلى 38 درجة.

ووفقاً لبيانات هيئة الأرصاد، يُتوقع يوم الثلاثاء – خاصة في الشمال والغرب – تشكُّل "عواصف رعدية شديدة متكررة مصحوبة بأمطار غزيرة (شديدة للغاية)"، وتساقط حبات بَرَد كبيرة، وهبوب رياح قوية تصل إلى مستوى الأعاصير. كما يُحتمل حدوث عواصف رعدية شديدة متفرقة وعواصف محلية في مناطق أخرى.

وذكرت الهيئة أن من المتوقع يوم الأربعاء أن تتعرض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية بصورة خاصة لعواصف رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، وبَرَد، ورياح عاصفة قوية.

وأفادت الهيئة بأن درجات الحرارة العظمى ستنخفض قليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء، إلا أن الأجواء ستظل حارة.