مصطفى عزام يؤكد دعم اتحاد الكرة لمنتخب الشباب ويطالب بالتتويج ببطولة شمال أفريقيا

حرص الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، على عقد جلسة مع لاعبي منتخب مصر للشباب والجهاز الفني بقيادة وائل رياض، وذلك في إطار دعم الفريق وتحفيزه قبل الاستحقاقات المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشاد عزام بالمستويات الفنية التي يقدمها اللاعبون، مؤكدًا أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة يضع المنتخب ضمن أولوياته، ويوفر كل سبل الدعم والإمكانات اللازمة من أجل تحقيق النجاح، وفي مقدمة ذلك المنافسة على لقب بطولة شمال أفريقيا.

كما استغل الأمين العام للاتحاد اللقاء لتوجيه رسالة تحفيزية للاعبين، مستشهدًا بمسيرة حمزة عبد الكريم، الذي انتقل في فترة قصيرة من منتخبات المراحل السنية إلى تمثيل المنتخب الأول في كأس العالم، مؤكدًا أن هذا النموذج يجب أن يكون حافزًا لجميع عناصر المنتخب.

وأشار عزام إلى أن اتحاد الكرة يراهن على هذا الجيل من اللاعبين، ضمن خطة تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على دعم المنتخبات الوطنية مستقبلاً، من خلال الاهتمام بقطاعات الناشئين والشباب وضمان استمرارية ضخ المواهب للمنتخب الأول.

وفي ختام الاجتماع، نقل عزام رسالة ثقة من مجلس الإدارة إلى اللاعبين، مؤكدًا أن الاتحاد يعلق آمالًا كبيرة على قدراتهم الفنية وشخصياتهم داخل وخارج الملعب، متمنيًا لهم النجاح في تمثيل الكرة المصرية ورفع راية مصر في مختلف المنافسات.