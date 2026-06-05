ميرتس: ألمانيا ستترشح مجدداً لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2035-2036

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، إن بلاده ستترشح مجدداً لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2035-2036، وذلك بعد يومين من فشل أحدث مساعي برلين للحصول على مقعد غير دائم في المنظمة الدولية.

وأعلن ميرتس ذلك على هامش قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في الجبل الأسود.

وخلال تصويت جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، خسرت ألمانيا بوضوح أمام النمسا والبرتغال في الجولة الأولى من التصويت على مقعد في المجلس للفترة المقبلة ومدتها عامان.

وحصلت ألمانيا على 104 أصوات فقط، في حين كان الفوز يتطلب أغلبية الثلثين، أي 127 صوتاً.

وسبق لألمانيا أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن ست مرات، كان آخرها خلال الفترة 2019-2020.

ولم يسبق لبرلين أن أخفقت في أي محاولة سابقة للفوز بعضوية المجلس.