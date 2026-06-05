ولي العهد السعودي يجدّد حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه

جدّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.

وعرض عون مع الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم، "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وجدد الأمير محمد بن سلمان "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعملها المستمر للتخفيف من معاناة اللبنانيين".

من جهته شكر عون "ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافةً، لاسيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان."

وتمنى عون "من ولي العهد السعودي اعادة فتح أسواق المملكة امام المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية نظراً لأهمية هذه الأسواق في تعزيز الاقتصاد اللبناني لاسيما وأن لبنان اتخذ إجراءات مشددة لحماية حركة التصدير من أراضيه". ووعد الأمير محمد بن سلمان "بإعطاء توجيهاته في هذا الشأن".