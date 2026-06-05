روسيا: نقدر دور مصر لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

أعربت ماريا زاخاروف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن تقدير بلادها العميق واحترامها وامتنانها للجهود المصرية، سواء داخل المنظمات الدولية أو من خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة القاهرة الإخبارية: «التطورات الأخيرة، بما فيها العدوان الذي ارتكبته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران أمر يصعب تصديقه.. أعتقد أن العالم بأسره ينبغي أن يتوحد ويبذل جميع الجهود الممكنة من أجل تهدئة الأوضاع».

وتابعت: «هناك أعداد كبيرة من الناس يعانون بالفعل، كما أننا نواجه أضرارًا جسيمة سواء نتيجة القصف أو بسبب التهديدات البيئية».

وشددت على أنه يتعين على جميع الدول والشعوب والأمم أن تتكاتف لتجاوز هذه الأزمة وأن تسهم بجهودها في احتوائها، وقالت: «هذه السرديات المدمرة بالغة الخطورة.. لقد كانت الأوضاع في المنطقة هشة على الدوام، ومن ثم يجب علينا، بطريقة أو بأخرى، أن نكون معًا ونبذل كل ما في وسعنا لتجاوز هذه الأزمة».